UniCredit al 4,1% di Generali. La nota ufficiale

UniCredit detiene una partecipazione di circa il 4,1% nel capitale sociale di Generali, acquisita nel tempo sul mercato. E’ quanto si legge in una nota del gruppo bancario guidato da Orcel dopo le anticipazioni di sabato sera de “Il Sole 24 Ore” sulla quota detenuta nel Leone di Trieste.

“La quota è un puro investimento finanziario della banca che supera in modo significativo le sue metriche di rendimento e ha un impatto trascurabile sul Cet1”, spiega la banca indicando che “una quota addizionale pari a circa lo 0,6% è detenuta come sottostante dell’ordinaria attività per i clienti e relative coperture”.

Con una precisazione conclusiva: “UniCredit non ha un interesse strategico in Generali e rimane pienamente concentrata sull’esecuzione del piano UniCredit Unlocked, sull’offerta di scambio in corso su Banco BPM e sull’investimento in Commerzbank”.

Una mossa a sorpresa che arriva in un momento in cui il gruppo assicurativo è finito sotto i riflettori dopo l’assalto di Mps a Mediobanca (gruppo che a sua volta detiene una partecipazione pari a circa il 13% in Generali), con una rete di intrecci che porta a Francesco Gaetano Caltagirone e Delfin (famiglia del Vecchio). Quest’ultimi dallo scorso novembre hanno fatto il loro ingresso in Mps e sono azionisti di Generali.