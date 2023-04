Unicredit: aggiornamento su piano buy-back

Unicredit S.p.A. ha aggiornato il mercato riguardo al programma di acquisto di azioni ordinarie, avviato il 3 aprile 2023, in seguito all’autorizzazione ottenuta durante l’Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2023. Le operazioni sono riconducibili alla Prima Tranche del Programma di Buy-Back 2022, per la quale BNP Paribas Exane è stato incaricato come intermediario.

Dall’avvio della Prima Tranche del Programma, Unicredit ha acquistato un totale di 11.060.000 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,57% del capitale sociale della Società. Il controvalore complessivo di queste operazioni ammonta a 198.162.038 euro.