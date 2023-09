UniCredit, aggiornamento buyback. Le azioni proprie della banca di Orcel salgono al 7,81% del capitale

UniCredit ha annunciato di aver acquistato, dal 28 agosto al 1° settembre 2023, altre 4.407.800 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 22,4855 euro, nell’ambito della seconda tranche del piano di buyback lanciata il 30 giugno di quest’anno.

La banca italiana guidata dal ceo Andrea Orcel ha reso noto di aver acquistato, “alla data del 1° settembre 2023, a partire dall’avvio della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2022, un totale di n. 26.483.655 azioni, pari all’1,36% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 588.971.763,69 Euro”.

Considerando anche “gli acquisti effettuati nel corso della Prima Tranche del programma di Buy-Back 2022 conclusasi in data 29 giugno 2023, UniCredit ha acquistato, in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi in data 31 marzo 2023, complessive 151.519.828 azioni proprie pari al 7,81% del capitale sociale”.