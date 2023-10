UniCredit acquista 5.111.165 azioni proprie

UniCredit, uno dei giganti del panorama bancario italiano, ha recentemente annunciato un importante acquisto di azioni proprie. La quantità totale di azioni acquisite è di 5.111.165, con un prezzo medio ponderato di 22,7188 euro per azione. L’acquisto è avvenuto tra il 25 e il 29 settembre 2023.

Questo acquisto si inserisce all’interno di un programma più ampio, noto come “Programma di Buy-Back 2022″. Il programma è stato avviato da UniCredit il 30 giugno 2023 e prevede l’acquisto di azioni ordinarie dell’istituto. Queste operazioni sono spesso utilizzate dalle aziende per riportare capitale all’interno dell’organizzazione e aumentare il valore delle azioni in circolazione.

Infine, è importante sottolineare che la seconda tranche del Programma di Buy-Back 2022 si è conclusa il 29 settembre 2023. UniCredit ha precisato che dopo questa data non ci sono state ulteriori acquisizioni di azioni ordinarie nell’ambito di questo programma.”