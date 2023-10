UniCredit: accordo per fusione con Alpha Services in Romania

UniCredit ha raggiunto un accordo vincolante con Alpha Services and Holdings. Questa fusione strategica coinvolge le loro filiali bancarie in Romania, dando vita alla terza banca più grande del paese in termini di attivi totali.

La struttura dell’accordo, come dettagliato in una comunicazione ufficiale, implica che Alpha Bank Romania deterrà il 9,9% del capitale sociale della nuova entità bancaria. In cambio, Alpha Bank Romania riceverà un pagamento in contanti di 300 milioni di euro.

Oltre alla fusione in Romania, UniCredit e Alpha hanno stabilito una partnership commerciale in Grecia. Questa collaborazione riguarda la distribuzione di prodotti assicurativi, di risparmio gestito e di altri prodotti bancari. Nell’ambito di questa partnership, UniCredit acquisirà una quota del 51% di AlphaLife, un’assicurazione vita greca precedentemente posseduta interamente da Alpha, che opera nel campo dei prodotti di investimento assicurativo e pensionistico.