UniCredit, accordo con SVEA EKONOMI per la cessione degli NPL in Croazia

UniCredit ha annunciato che attraverso la banca del Gruppo, Zagrebačka banka, ha concluso un accordo per la cessione di un portafoglio composto da mutui residenziali e prestiti al consumo con la Società SVEA EKONOMI (dotata di licenza in Croazia) e per la cessione di flussi futuri nei prossimi due anni. Lo comunica il gruppo con una nota.

Il portafoglio consiste interamente di prestiti stipulati sul mercato croato per un ammontare complessivo di circa EUR 64,8 milioni. Inoltre Zagrebačka banka ha firmato con l’istituto un accordo di due anni per un programma di flussi futuri sui nuovi NPL derivanti dal segmento del credito al consumo.

La cessione e l’accordo sui flussi futuri sono parte della strategia complessiva di UniCredit Group per ridurre le esposizioni non performing. L’impatto della cessione di portafoglio è riflesso nei conti economici del secondo trimestre mentre i flussi futuri saranno riflessi nei prossimi due anni.