Unicredit: 2a tranche buyback al via questa settimana. Ecco i dettagli del programma

Unicredit ha definito le modalità attuative per l’esecuzione della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a quasi 1 miliardo di euro e per un numero di azioni ordinarie UniCredit non superiore a 200.000.000.

Ai fini dell’esecuzione della Seconda Tranche del Programma di buyback 2021, che ha ricevuto il via libera della BCE, UniCredit ha conferito incarico a BNP Paribas Exane in qualità di intermediario terzo abilitato che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo e di volume e dei termini del programma (c.d. “riskless principal” o “matched principal”).

Gli acquisti saranno avviati nella settimana corrente e si prevede che possano concludersi indicativamente entro il mese di novembre 2022. Il prezzo di acquisto non potrà discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale che il titolo UniCredit avrà registrato nella seduta dell’Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto.