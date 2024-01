Unc: a Milano inflazione media a+1656 euro annuo a famiglia

Milano la città più cara del 2023 in Italia. E’ l’Unione Nazionale Consumatori che ha stilato la classifica delle città più care d’Italia del 2023, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica delle città più care del 2023, troviamo il capoluogo meneghino dove l’inflazione media pari a +6,1%, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, pari, per una famiglia media, a 1656 euro in più rispetto al 2022. Medaglia d’argento per Varese, +6%, con un incremento di spesa sul 2022 pari a 1582 euro a famiglia. Sul gradino più basso del podio Bolzano, con +5,8% e dove una famiglia tipo ha avuto nel 2023 una spesa supplementare pari a 1541 euro annui.

Segue Grosseto (+6,8%, 2° inflazione più alta d’Italia, pari a 1533 euro), al quinto posto Genova, che nel 2023 ha avuto, insieme a Brindisi, la maggior inflazione del Paese, +6,9%, con un esborso a famiglia di 1504 euro in più rispetto al 2022.