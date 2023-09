UK: vicino l’ok all’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft

Il regolatore della concorrenza del Regno Unito ha dichiarato venerdì che la proposta di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, presentata ad agosto, “apre la strada all’autorizzazione dell’operazione”.

L’autorità britannica per la concorrenza e i mercati aveva bloccato l’operazione iniziale da 69 miliardi di dollari del gigante tecnologico di Redmond, presentata per la prima volta nel gennaio 2022, perché temeva che avrebbe limitato la concorrenza nel nascente settore del cloud gaming.

Microsoft ha quindi proposto un nuovo accordo di acquisizione, offrendo di cedere i diritti cloud per i giochi per PC e console esistenti di Activision – e per i nuovi giochi pubblicati da Activision nei prossimi 15 anni – all’editore di giochi francese Ubisoft Entertainment