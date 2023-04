UK: tasso disoccupazione a +3,8%, livello più alto dal secondo trimestre 2022

Il tasso di disoccupazione britannico è aumentato inaspettatamente nei tre mesi fino a febbraio, ma la crescita dei salari è rimasta superiore alle previsioni, evidenziando il dilemma per la Banca d’Inghilterra (BoE) nel momento in cui dovrà decidere se aumentare ulteriormente i tassi di interesse.

L’Office for National Statistics ha dichiarato che il tasso di disoccupazione è salito al 3,8% – il valore più alto dal secondo trimestre del 2022 – invece di mantenersi al 3,7%, come previsto dagli economisti in un sondaggio Reuters.