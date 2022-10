UK: Sunak sarà il prossimo primo ministro britannico

Rishi Sunak, l’ex cancelliere durante il governo Boris Johnson, ha vinto la corsa alla leadership del Partito conservatore per diventare il prossimo primo ministro britannico.

Sunak, che ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei parlamentari conservatori, è stato l’unico candidato a raggiungere la soglia di 100 voti.

Penny Mordaunt, l’unico altro sfidante in gara, ha abbandonato la corsa alla leadership dei Tory lasciando Sunak come unico candidato ed evitando la necessità di andare alla conta dei voti.

L’ex primo ministro Boris Johnson si è ritirato dalla corsa ieri sostenendo di aver ricevuto oltre 100 nomination ma che “semplicemente non era il momento giusto” per lui per tornare al ruolo, dopo le sue dimissioni all’inizio di quest’anno.

L’attuale primo ministro Liz Truss ha annunciato la scorsa settimana che si sarebbe dimessa, dopo il crollo dei mercati a seguito del suo Mini Budget.