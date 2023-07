UK: proroga di sei mesi indagine Microsoft-Activision

L’autorità di regolamentazione britannica proroga di sei settimane la scadenza per l’indagine su Microsoft-Activision.

Il regolatore della concorrenza del Regno Unito ha dichiarato venerdì di voler prorogare di sei settimane la scadenza per l’esame dell’acquisizione dell’editore di videogiochi Activision Blizzard da parte di Microsoft.

L’estensione darà all’ente di vigilanza più tempo per esaminare le proposte delle due parti per risolvere le sue preoccupazioni, dopo aver sospeso una campagna per bloccare l’accordo.