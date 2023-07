UK: fragile economia britannica evita per ora la recessione

L’economia britannica si è ridotta meno del previsto a maggio, nonostante il giorno festivo per l’incoronazione di Re Carlo e gli scioperi, suggerendo che la recessione ampiamente prevista, causata dall’alta inflazione e dall’aumento dei tassi di interesse, non è già in corso.

La produzione economica è scesa dello 0,1% a maggio rispetto ad aprile, secondo l’Office for National Statistics (ONS), dopo una crescita dello 0,2% nel mese precedente. Un sondaggio Reuters tra gli economisti aveva indicato una contrazione dello 0,3% a maggio.