UK: a marzo inflazione sale al 10,1%

20/04/2023 12:18

Klaas Knot, membro della Bce, sostiene che un aumento dei tassi di interesse al 3,85% sia necessario per contrastare l’inflazione in aumento. Secondo il governatore della banca centrale olandese, l’attuale livello di inflazione è troppo alto per essere contrastato con tassi leggermente restrittivi.