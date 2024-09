Ueda, Bank of Japan: previsti ulteriori rialzi dei tassi

Il governatore della Bank of Japan, Kazuo Ueda, ha presentato un documento a un panel governativo suggerendo che la banca centrale continuerà ad aumentare i tassi di interesse se l’economia e i prezzi si comportano come previsto dalla BOJ. Ueda ha sottoposto il documento martedì per spiegare la decisione di politica monetaria di luglio al consiglio di politica economica e fiscale, un panel governativo presieduto dal Primo Ministro Fumio Kishida.

In seguito alla notizia della posizione immutata di Ueda, lo yen si è leggermente rafforzato a circa 146,20 rispetto al dollaro. Il documento suggeriva che Ueda crede che l’ambiente economico rimanga accomodante anche dopo l’aumento di luglio, poiché i tassi di interesse reali continuano ad essere significativamente negativi. Ha inoltre affermato che la banca ha aggiustato il livello di allentamento a luglio poiché l’economia e i prezzi si sono mossi in linea con le previsioni dell’istituto e c’erano rischi al rialzo per i prezzi.

Separatamente, quattro membri del settore privato hanno presentato una proposta al panel suggerendo che c’è la necessità di gestire la politica macroeconomica con stabilità, citando il tumulto del mercato del mese scorso. I membri hanno anche detto che la BOJ e il governo dovrebbero collaborare e comunicare strettamente con il mercato.