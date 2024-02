Ue rivede al ribasso stime crescita, nel 2023 PIL allo 0,5%

La Commissione europea ha effettuato una revisione al ribasso delle stime relative alla crescita economica prevista per il 2023 e il 2024, sia nell’Unione Europea (UE) sia nella zona euro. Questo aggiornamento prevede una crescita dello 0,5% per il 2023, inferiore allo 0,6% precedentemente stimato. Per il 2024, la crescita è stimata ulteriormente al ribasso, attestandosi allo 0,9% nell’UE e allo 0,8% nella zona euro, rispetto alle precedenti previsioni dell’1,3% e dell’1,2% rispettivamente. Guardando avanti, per il 2025 si anticipa un’inversione di tendenza con un incremento dell’attività economica dell’1,7% nell’UE e dell’1,5% nella zona euro, secondo le previsioni intermedie d’inverno.

Per quanto concerne l’inflazione, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo dovrebbe diminuire significativamente, passando dal 6,3% del 2023 al 3,0% nel 2024 e ulteriormente al 2,5% nel 2025. Analogamente, nella zona euro, si prevede una riduzione dell’inflazione dal 5,4% del 2023 al 2,7% nel 2024 e al 2,2% nel 2025.