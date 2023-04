UE: ok al Chips Act, investimenti per €43 miliardi nella produzione di semiconduttori

18/04/2023 16:33

Lane, controllata americana del Gruppo Webuild, in joint venture, è stata selezionata preferred bidder per realizzare in esclusiva lo studio che definirà la realizzazione del progetto, ad oggi stimato pari a USD 1 miliardo (943 milioni, in euro) di valore complessivo, per l’ammodernamento del “Tampa’s Westshore Interchange (I-275/SR 60)”, negli Usa.