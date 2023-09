UE: multa da 345 milioni di Euro a TikTok

L’Unione Europea ha preso una posizione decisa contro le violazioni della privacy. Il colosso dei social media, TikTok, è l’ultimo in ordine di tempo a subire le conseguenze. La piattaforma è stata multata per 345 milioni di euro per la violazione delle norme sulla protezione dei dati, in particolare riguardanti i minori.

Secondo la Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc), che rappresenta l’UE, TikTok Technology Limited dovrà pagare “sanzioni amministrative per un totale di 345 milioni di euro”. Oltre a questo, la società dovrà adeguare le sue operazioni entro un periodo di tre mesi. L’indagine della Dpc è iniziata a settembre 2021 e ha riguardato il gruppo che oggi vanta 150 milioni di utenti negli Stati Uniti e 134 milioni nell’Unione Europea.