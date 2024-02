Ue: maxi multa ad Apple in arrivo

La Commissione europea è pronta a multare Apple

per circa 500 milioni di euro (539 milioni di dollari) per presunte violazioni del diritto della concorrenza dell’UE, come ha riferito domenica il Financial Times.

Bruxelles ha avviato per la prima volta un’indagine sulle accuse di Apple di aver ostacolato i servizi musicali di terze parti sui suoi dispositivi e di aver favorito il proprio servizio Apple Music, dopo che Spotify ha presentato un reclamo formale alle autorità di regolamentazione.