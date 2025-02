Ubs: utile batte attese nel quarto trimestre, buyback per 3 mld$

Stagione delle trimestrali in evidenza oggi anche in Europa con i numeri delle banche. Il mercato sta passando in rassegna, tra gli altri, i risultati del quarto trimestre della svizzera Ubs che ha visto l’utile netto attribuibile agli azionisti attestarsi a 770 milioni di dollari (ben oltre i 485,7 milioni del consensus Bloomberg). I ricavi sono saliti del 7% a 11,635 mln miliardi. Su base sottostante, spiega la nota, i ricavi sono saliti del 6% su base annua a 11,059 miliardi “grazie alla solidità, alla portata e alla diversità geografica delle nostre attività principali”. I costi operativi riportati dal Gruppo sono scesi del 10% a 10,359 miliardi.

Prosegue anche il piano di buyback. “Nel quarto trimestre 2024 abbiamo completato il previsto riacquisto di azioni per 1 mld. Prevediamo di riacquistare ulteriori azioni per 1 mld nel primo semestre e per ulteriori 2 mld nella seconda metà del 2025. Confermiamo l’impegno a riacquistare nel 2026 un volume di azioni superiore ai livelli del 2022 – si legge nel comunicato della banca svizzera -. I nostri riacquisti di azioni saranno soggetti al mantenimento di un coefficiente patrimoniale Cet1 di circa il 14%, al raggiungimento dei nostri obiettivi finanziari e all’assenza di modifiche sostanziali e immediate dell’attuale regime patrimoniale in Svizzera”.