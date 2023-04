UBS: potrebbe tenere unit private banking India di CS

UBS Group sta valutando l’opportunità di mantenere l’unità di private banking di Credit Suisse in India, a seguito dell’intervento d’emergenza effettuato per salvare la banca svizzera lo scorso mese. Questa mossa potrebbe consentire a UBS di rientrare nel mercato indiano.

Iqbal Khan, responsabile globale del wealth management di UBS, ha incontrato alcuni dirigenti di Credit Suisse, tra cui il capo della divisione private banking in India, Puneet Matta, a Singapore nelle ultime settimane, secondo fonti a conoscenza della situazione che hanno chiesto di rimanere anonime. Khan avrebbe comunicato al personale di Credit Suisse che è probabile che l’unità di private banking in India venga conservata, hanno riferito le stesse fonti, aggiungendo che le considerazioni su questa decisione non sono ancora definitive.

UBS ha preferito non commentare la questione, così come un portavoce di Credit Suisse.