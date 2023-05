UBS: delinea modello operativo e team dirigenziale post fusione con Credit Suisse

A seguito dell’annuncio dell’acquisizione di Credit Suisse, UBS ha delineato il nuovo modello operativo e il team dirigenziale del nuovo gruppo bancario consolidato risultante dalla fusione. Il closing è atteso nelle prossime settimane, dopodiché UBS e Credit Suisse continueranno a operare in modo indipendente per il prossimo futuro e verranno gradualmente integrate.

La società combinata opererà con cinque divisioni aziendali, sette funzioni e quattro regioni, oltre a Credit Suisse. Ciascuno sarà rappresentato da un membro del Group Executive Board, i quali riporteranno tutti al Group CEO Sergio Ermotti.

Per quanto riguarda le nomine, Ulrich Korner, in qualità di Ceo di Credit Suisse, diventerà membro dell’Executive Board di UBS alla chiusura della transazione.

Todd Tuckner viene nominato Chief Financial Officer del gruppo. Diventerà membro del Group Executive Board con effetto immediato e assumerà il ruolo di CFO al termine dell’acquisizione.

“Con il nuovo modello operativo e il team dirigenziale, UBS è ben attrezzata per consolidare la forza esistente ei successi dell’ultimo decennio – ha commentato Sergio Ermotti, CEO di UBS Group – L’integrazione delle imprese e delle persone giuridiche richiederà tempo. Ma l’aggiunta di Credit Suisse al modello di business ad alta crescita del capitale di UBS, flussi di entrate diversificati, gestione del rischio disciplinata e bilancio per tutte le stagioni andrà a vantaggio dei nostri clienti, dipendenti, investitori, delle economie che serviamo e del sistema finanziario in generale”.