UBS annuncia completamento acquisizione di Credit Suisse

12/06/2023 07:40

Gli strategist di Bank of America rimarcano la loro view bearish sull’azionario Usa. “Rimaniamo bearish – si legge nella nota dedicata a Wall Street – Riteniamo ancora che il fattore ‘più doloroso’ per il trading, nell’arco dei prossimi 12 mesi, sia rappresentato da tassi sui fed funds pari al 6% e non al 3%”. Gli […]