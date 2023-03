UBS annuncia buyback bond per 2,75 miliardi di euro emessi prima di accordo con Credit Suisse

UBS, il colosso bancario svizzero che ha acquistato la rivale Credit Suisse per 3 miliardi di franchi svizzeri, ha annunciato di aver lanciato una operazione per il riacquisto dei propri bond, per un valore di 2,75 miliardi di euro, che erano stati emessi venerdì scorso.

La banca ha invitato i detentori delle obbligazioni senior unsecured bail-in con scadenza a marzo 2028 e marzo 2032 a offrire i bond in cambio di cash.

L’operazione è stata promossa, ha spiegato UBS con un comunicato, “alla luce delle recenti azioni eccezionali annunciate il 19 marzo del 2023, poco dopo l’emissione. L’emittente – si legge ancora nella nota di UBS – ha deciso di lanciare questo esercizio come risultato di una gestione prudente di questi ultimi sviluppi e per confermare l’impegno di lungo termine dell’Emittente verso i suoi investitori”.

Il riacquisto dei bond inizierà nella giornata di oggi, mercoledì 22 marzo, per concludersi il prossimo 28 marzo. La data di scadenza finale è stata fissata al prossimo 4 aprile.