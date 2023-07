UBP: lancia presso clientela italiana portafoglio obbligazionario target maturity

Union Bancaire Privée, UBP ha lanciato per la clientela italiana una nuova strategia nel reddito fisso, U-Access Euro Credit Obiettivo 2028. La strategia, denominata in euro, consiste di un portafoglio a scadenza fissa (fixed-maturity portfolio, o FMP) a 5 anni, in sottoscrizione dal 22 giugno 2023 all’11 agosto 2023.

U-Access Euro Credit Obiettivo 2028 combina un’allocazione al credito high-yield europeo con un’esposizione ai tassi del debito sovrano italiano, attraverso BTP a tasso fisso con scadenza a 5 anni. L’allocazione del portafoglio ai mercati high yield europei sarà al massimo del 70%, ottenuta tramite indici CDS liquidi, che garantiscono esposizione diversificata a 75 società.

Il fondo è gestito dal team Global & Absolute Return Fixed Income di UBP. Composto da 14 professionisti dell’investimento, il team gestisce un patrimonio di oltre 14 miliardi di dollari a livello globale.