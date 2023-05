UBP: acquisisce Angel Japan Asset Management

Union Bancaire Privée (UBP) ha acquisito in data odierna di aver acquisito il 100% del capitale di Angel Japan Asset Management Limited, un consulente d’investimento indipendente con sede a Tokyo e specializzato nel settore azionario small-cap giapponese.

L’operazione consentirà a UBP di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Giappone e rappresenta una chiara dimostrazione delle ambizioni di UBP di espandere la propria posizione nell’area Asia-Pacifico.

UBP è presente a Tokyo dal 2005 e opera attraverso UBP Investments, che fornisce servizi di gestione patrimoniale, sia per asset tradizionali che investimenti alternativi, ai clienti con sede in Giappone, nonché agli investitori globali che desiderano acquisire un’esposizione al Giappone.

Fondata nel 2001 e diretta da Hirotaka Usami, Angel Japan AM è composta da cinque esperti professionisti degli investimenti, tra cui quattro gestori di portafoglio con un’esperienza media di 24 anni. Attualmente gestisce tre strategie (IPO, New Growth e Steady Growth) con un patrimonio totale in consulenza di 1,2 miliardi di dollari.