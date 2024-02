Tyson Foods: nel primo trimestre vendite in aumento dello 0,4%

Il colosso alimentare americano Tyson Foods ha recentemente chiuso il primo trimestre del suo anno fiscale 2024. Secondo i dati ufficiali, le vendite hanno raggiunto la cifra di 13.319 milioni di dollari. Questo rappresenta un incremento dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nonostante l’aumento delle vendite, i risultati operativi di Tyson Foods non sono stati altrettanto positivi. L’utile operativo ha segnalato una flessione del 51%, attestandosi a 231 milioni di dollari. Ancora più preoccupante è stato il calo del 9% dell’utile operativo rettificato, che si è fermato a 411 milioni di dollari.

Gli analisti, basandosi su dati LSEG, avevano previsto un utile per azione di 0,41 euro su ricavi per 13,27 miliardi di dollari. Tuttavia, l’EPS effettivo è risultato essere di 0,30 dollari, in calo del 66%. Anche l’EPS rettificato ha mostrato un calo, attestandosi a 0,69 dollari, in calo del 19% rispetto all’anno precedente.