Tyrrhenian Link: investimento Terna per la connessione Campania-Sicilia-Sardegna

Il progetto Tyrrhenian Link, che prevede la realizzazione di un doppio cavo sottomarino di 970 km per il collegamento energetico tra Campania, Sicilia e Sardegna, ha ottenuto un importante via libera. L’investimento di Terna, che ammonta a 1.000 MW di potenza, segna un passo avanti significativo nel settore energetico italiano.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti autorizzato il progetto definitivo per la tratta Ovest del Tyrrhenian Link. Questo rappresenta un’opera chiave per il sistema elettrico del nostro paese, in linea con gli obiettivi di transizione energetica delineati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Per la realizzazione del Tyrrhenian Link, già autorizzato per la tratta est tra Sicilia e Campania, Terna prevede di investire circa 3,7 miliardi di euro nei prossimi anni. L’opera coinvolgerà 250 imprese nella sua realizzazione, dando un significativo impulso all’industria energetica nazionale.