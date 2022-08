Twitter: l’hedge Elliot uscito dal capitale subito dopo annuncio offerta Musk

L’hedge fund Elliott Management, che negli scorsi anni aveva spinto per cambiamenti nella gestione di Twitter, è uscito dal titolo del social media nel corso secondo trimestre. Dai filings pubblicati emerge che la vendita delle azioni è avvenuta subito dopo che Elon Musk ha annunciato l’intenzione di acquistare la società di social media per 44 mld $. Al 30 giugno Elliott non possedeva più azioni ordinarie su Twitter rispetto alle 10 milioni di azioni circa di fine primo trimestre.

Elliott aveva investito in Twitter all’inizio del 2020 chiedendo l’uscita di Jack Dorsey, uno dei co-fondatori dell’azienda e che ai tempi era ancora ceo dell’azienda.