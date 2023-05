Twitter lancerà i messaggi diretti crittografati, a cui seguiranno chat vocali e video

Twitter potrebbe lanciare i messaggi diretti criptati, come ha dichiarato Elon Musk, che ha illustrato i piani per potenziare le funzioni di comunicazione del servizio di social media.

In un tweet, Musk ha dichiarato che l’ultima versione dell’app di Twitter contiene modifiche ai messaggi diretti (DM), ovvero ai messaggi non pubblici che gli utenti si inviano l’un l’altro.

Il CEO ha dichiarato che gli utenti possono ora rispondere a qualsiasi messaggio in un thread DM, non solo al più recente, e utilizzare qualsiasi emoji per reagire a un messaggio. In precedenza, gli utenti potevano rispondere solo all’ultimo messaggio in un thread DM e reagire solo con emoji specifiche.