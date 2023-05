Turchia va al ballottaggio, prima volta nella storia

La Turchia terrà un ballottaggio senza precedenti il 28 maggio.

L’alta commissione elettorale turca ha confermato che le elezioni presidenziali in Turchia si svolgeranno al ballottaggio per la prima volta nella sua storia, dal momento che né il ventennale presidente in carica Recep Tayyip Erdogan né lo sfidante Kemal Kilicdaroglu si sono assicurati una vittoria netta dopo il voto di domenica.

Un candidato deve ottenere più del 50% dei voti per vincere l’accesa competizione. Poiché nessuno ha superato questa soglia, si andrà al ballottaggio tra due settimane, il 28 maggio.