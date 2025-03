Turchia, la Banca Centrale riduce il tasso d’interesse al 42,5%

06/03/2025 12:08

Il gruppo dell’e-commerce Zalando ha presentato previsioni di crescita del volume lordo delle merci e dei ricavi tra il 4% e il 9% annuo fino al 2025. Il margine Ebit dovrebbe raggiungere il 6%-8% entro il 2028. I risultati del 2024 mostrano un fatturato in crescita del 4,2%, con un utile netto di 251,1 milioni di euro. L’acquisizione di About You è prevista per l’estate.