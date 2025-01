Turchia, la Banca Centrale riduce i tassi di interesse dal 47,5% al 45%

La Banca centrale della Turchia ha annunciato una significativa riduzione dei tassi di interesse, una decisione che segna un passo importante nella sua strategia di politica monetaria. Il Comitato di politica monetaria ha infatti deliberato di abbassare il tasso di riferimento, noto come il tasso d’asta repo a una settimana, dal 47,5% al 45%.

La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui la Banca ha sottolineato l’intenzione di mantenere una politica monetaria restrittiva. L’obiettivo principale è quello di raggiungere una stabilità nei prezzi mediante un calo sostenuto dell’inflazione. In questo contesto, il tasso di riferimento sarà modulato in modo tale da garantire la rigidità necessaria per il percorso di disinflazione previsto.