Turchia: inflazione annuale sale al 67% a febbraio

La variazione dell’indice dei prezzi al consumo in Turchia nel mese di febbraio 2024 ha segnato un aumento del +4,53% rispetto al mese precedente, registrando un tasso di inflazione mensile significativo. Questo incremento si colloca in un contesto di crescita costante dei prezzi, come evidenziato dall’aumento dell’11,54% rispetto a dicembre dell’anno precedente. Il confronto annuale mostra un’escalation ancora più marcata, con un tasso di inflazione annuale che raggiunge il +67,07%, confrontato con il +64,86% registrato a gennaio dello stesso anno.