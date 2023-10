Tupperware Brands Corporation: Laurie Ann Goldman assume la guida dell’azienda

L’azienda americana Tupperware Brands Corporation, nota per i suoi prodotti di consumo, ha recentemente annunciato la nomina di Laurie Ann Goldman a CEO e membro del consiglio di amministrazione. Il nuovo ruolo di Goldman mira a supportare il processo di risanamento e rinnovamento dell’azienda. Goldman prende il posto di Miguel Fernandez, che si allontana da tutti i ruoli in Tupperware.

Con oltre tre decenni di esperienza, Goldman porta con sé un bagaglio di competenze e conoscenze significativo. In passato ha ricoperto il ruolo di CEO per Avon North America, contribuendo in modo decisivo alla creazione del valore dell’azienda. Ha anche rivestito la carica di CEO per Spanx, trasformando la startup in un leader globale nel suo settore.

Più recentemente, Goldman ha ricoperto la posizione di CEO per OVME Aesthetics. Con la sua comprovata esperienza e le sue capacità di leadership, Tupperware Brands Corporation guarda con fiducia al futuro, sperando che Goldman possa guidare l’azienda verso una nuova era di successo e prosperità.