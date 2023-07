TSMC: taglia outlook ricavi 2023

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), leader nella produzione di chip per giganti tecnologici come Apple e Nvidia, ha rivisto al ribasso le sue previsioni di ricavi per il 2023. Questo avviso agli investitori suggerisce che la recessione globale nel settore dell’elettronica potrebbe persistere a lungo, nonostante l’attuale prosperità nello sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA). La società prevede una flessione del 10% nelle vendite di quest’anno, rispetto a una precedente stima di un calo single digit.

TSMC ha annunciato queste previsioni dopo aver registrato il suo primo calo trimestrale dei profitti in quattro anni, sottolineando l’entità del declino globale nella domanda di smartphone e PC. La società ha riportato una riduzione del 23% del reddito netto a NT$ 181,8 miliardi ($5,85 miliardi). Gli esecutivi hanno inoltre rivelato che ritarderanno l’inizio della produzione nella nuova fabbrica dell’Arizona fino al 2025, in parte a causa della carenza di lavoratori qualificati.

Ciononostante, il declino è stato meno drastico di quanto temuto. TSMC è considerata una delle prime beneficiarie degli sforzi, dagli Stati Uniti alla Cina, per sviluppare piattaforme di intelligenza artificiale. L’azienda taiwanese, che produce i chip Nvidia considerati i più efficaci per l’addestramento di IA come ChatGPT, ha guadagnato circa il 30% in valore quest’anno, poiché gli investitori cercano modi per scommettere sulla tecnologia emergente.