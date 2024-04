TSMC ripristina le operazioni dopo il terremoto a Taiwan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), il principale produttore di chip avanzati per Apple e Nvidia, ha dichiarato che riprenderà la produzione meno di 24 ore dopo l’evacuazione del personale e l’interruzione delle operazioni a causa del terremoto di 7,4 che ha colpito la costa orientale dell’isola di Taiwan.

La società ha affermato che non si sono verificati danni alle sue apparecchiature più critiche per la produzione di chip.

Taiwan svolge un ruolo enorme nell’economia globale, poiché le sue aziende producono semiconduttori alla base di tecnologie come l’intelligenza artificiale, gli smartphone e i veicoli elettrici. Guidati da TSMC, i player nazionali producono tra l’80% e il 90% dei chip di fascia più alta.

Il più grande produttore di chip di Taiwan ha dichiarato di aver ripristinato le attività del 70-80% dei macchinari entro 10 ore dal terremoto. La sua attrezzatura più costosa sono le macchine a raggi ultravioletti estremi di ASML Holding, che vengono utilizzate per progettare processori per gli ultimi iPhone e chip Nvidia per l’addestramento di modelli AI come ChatGPT.

“Non ci sono danni ai nostri strumenti critici, inclusi tutti i nostri strumenti di litografia a raggi ultravioletti estremi”, ha affermato TSMC. Un piccolo numero di strumenti è stato danneggiato in alcune strutture, ma la società sta impiegando tutte le risorse disponibili per garantire un recupero completo.