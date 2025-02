Tsmc prevede ricavi nella fascia bassa della guidance nel 1Q

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) si aspetta che le vendite del primo trimestre si collochino nella fascia bassa del suo intervallo di previsioni, a causa delle perdite di produzione derivanti dai terremoti di gennaio.

Ciononostante, TSMC ha mantenuto invariate le stime sul margine di profitto lordo del primo trimestre (57-59%) e l’outlook per l’intero anno, con una guidance sul fatturato tra i 25 e i 25,8 miliardi di dollari.

I ricavi di gennaio sono cresciuti del 36% a 293,3 miliardi di NT$, rispetto a un aumento del 38,8% nel periodo ottobre-dicembre. In media, gli analisti prevedono un aumento del 41% delle vendite nel trimestre in corso fino a marzo.

TSMC ha in programma di investire quest’anno una cifra record di 42 miliardi di dollari per soddisfare la domanda di AI, mentre importanti aziende tecnologiche come Microsoft, Alphabet e Meta hanno a loro volta annunciato significativi investimenti in AI, non intimorite dai modelli a costi inferiori della startup cinese DeepSeek.