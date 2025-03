TSMC investirà 100 miliardi di dollari in fabbriche di chip negli USA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. prevede di investire 100 miliardi di dollari in impianti per la produzione di chip negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, una mossa che il Presidente Donald Trump dovrebbe annunciare alla Casa Bianca più tardi oggi, secondo una persona a conoscenza della questione.

TSMC è il leader mondiale nella produzione di semiconduttori avanzati utilizzati per l’intelligenza artificiale, e l’investimento aiuterebbe a rafforzare l’impegno di Trump a rendere gli Stati Uniti dominanti in AI..

Trump ha ripetutamente accusato Taiwan di “rubare” l’industria dei chip degli Stati Uniti e ha minacciato tariffe sui semiconduttori prodotti all’estero, mentre i principali funzionari statunitensi hanno costantemente affermato il loro impegno a potenziare la produzione domestica.

Il presidente ha espresso una preferenza per l’uso delle tariffe per potenziare la produzione di chip negli USA invece che per i sussidi governativi – l’approccio adottato dal Chips Act sotto il presidente Joe Biden. Tale legislazione, approvata nel 2022, ha portato a TSMC a vincere 6,6 miliardi di dollari in sovvenzioni per supportare tre impianti a Phoenix.

Durante il primo mandato di Trump, la sua amministrazione ha attirato TSMC negli Stati Uniti in parte per preoccupazioni di sicurezza nazionale. Quando TSMC ha annunciato per la prima volta i suoi investimenti in uno stabilimento avanzato negli Stati Uniti nel 2020, gli ufficiali di Trump dell’epoca hanno detto che i chip prodotti dal produttore di chip taiwanese in Arizona alimenteranno tutto, dall’intelligenza artificiale agli aerei da combattimento F-35.