TSMC: fatturato in crescita del 42% nel trimestre

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, meglio conosciuta come TSMC, ha annunciato un’impennata del 42% del fatturato trimestrale, grazie alla crescente domanda di server per l’intelligenza artificiale e smartphone. Questo incremento fa riferimento al periodo precedente all’applicazione delle tariffe statunitensi, che si preannunciano come un potenziale ostacolo per il futuro.

Per i primi tre mesi del 2025, l’azienda ha riportato un fatturato di NT$839,25 miliardi, superando le aspettative degli analisti e mettendo in luce la solidità del suo posizionamento nel mercato globale. Tuttavia, l’ombra delle tariffe statunitensi e l’incertezza globale sollevano interrogativi sulla possibilità che TSMC debba rivedere al ribasso le sue previsioni di fatturato per l’intero anno.