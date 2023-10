TSMC abbandona costruzione nuovo impianto chip a Taiwan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), ha deciso di non procedere con la costruzione di un impianto avanzato di chip nel nord di Taiwan. Questa decisione è stata presa a seguito di una serie di opposizioni locali.

L’area prevista per la costruzione dell’impianto (Longtan Science Park in Taoyuan) è un terreno che il governo sta acquisendo per espandere il parco scientifico. Questa mossa ha suscitato notevoli resistenze da parte della comunità locale. Di conseguenza, TSMC ha deciso di non procedere con la costruzione dell’impianto, senza fornire ulteriori spiegazioni.

Nonostante le controversie, TSMC continua a investire pesantemente per mantenere la sua leadership nel settore della produzione di chip, spendendo oltre 30 miliardi di dollari all’anno in nuove attrezzature e strutture. Secondo i media locali, il piano era di costruire un impianto di prossima generazione a 2 nanometri nel sito. Attualmente, l’azienda ha in costruzione due impianti per la tecnologia di processo a 2nm a Taiwan, uno dei quali a Hsinchu, dove già gestisce un importante impianto di produzione.

Oltre all’espansione nazionale, TSMC sta costruendo due impianti di chip in Arizona per un costo di circa 40 miliardi di dollari, con l’aiuto dei sussidi statunitensi. Sta anche allestendo un campus a Kumamoto, in Giappone, in collaborazione con Sony Group Corp.