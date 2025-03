Trump ordina sospensione degli aiuti militari all’Ucraina

Il presidente Donald Trump ha ordinato una pausa a tutti gli aiuti militari all’Ucraina, in attesa di un impegno di buona fede per la pace da parte dei leader ucraini.

La mossa è un ostacolo per le speranze di distensione tra Ucraina e Russia, mentre gli alleati europei sono in corsa per trovare piani per mantenere l’Ucraina fornita di armamenti.

Il Regno Unito e la Francia stanno elaborando una proposta di cessate il fuoco temporaneo da presentare a Trump, che consentirebbe di iniziare trattative dettagliate per un piano di pace duraturo a lungo termine.