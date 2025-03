Trump ordina dazi del 25% sulle auto dal 3 aprile

Il presidente Donald Trump ha firmato un ordine per implementare un dazio del 25% sulle importazioni di auto, espandendo una guerra commerciale progettata per portare più posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti e preparando il terreno per una spinta ancora più ampia sulle tariffe la settimana successiva.

“Quello che andremo a fare è un dazio del 25% su tutte le auto che non sono prodotte negli Stati Uniti,” ha detto Trump alla Casa Bianca mercoledì. “Andremo a far pagare ai paesi per fare affari nel nostro paese e per aver preso i nostri posti di lavoro, la nostra ricchezza, molte cose che hanno preso nel corso degli anni.”

Il proclama di Trump, pubblicato mercoledì, ha specificato che i dazi sulle automobili entreranno in vigore a partire dalle 12:01 a.m. ora di Washington del 3 aprile.