Trump minaccia tariffe secondarie per chi acquista petrolio russo

Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato l’imposizione di “tariffe secondarie” sugli acquirenti di petrolio russo nel caso in cui Vladimir Putin rifiuti un cessate il fuoco con l’Ucraina.

Ha inoltre minacciato di punire Teheran con “tariffe secondarie” non specificate e ha alzato il tiro con la minaccia di bombardare l’Iran fino a che questo non firmerà un accordo per rinunciare alle armi nucleari.

Gli avvertimenti di Trump sul petrolio russo potrebbero avere un effetto di vasta portata sul mercato del petrolio, e qualsiasi perturbazione potrebbe aggiungere pressioni inflazionistiche, particolarmente per India e Cina, che sono acquirenti chiave di barili russi a prezzi scontati.