Trump: dazi reciproci e tariffe settoriali aggiuntive dal 2 aprile

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il 2 aprile imporrà sia le preannunciate tariffe reciproche sia ulteriori tariffe settoriali su merci straniere importate negli Stati Uniti.

Parlando ai reporter a bordo dell’Air Force One, Trump ha affermato che “in certi casi, entrambi” i tipi di dazi saranno applicati sui beni esteri importati negli USA.

“Ci addebitano e noi addebitiamo loro e poi, in aggiunta a ciò, avremo tariffe aggiuntive su automobili, acciaio, alluminio”, ha detto Trump domenica.

Le osservazioni segnalano che Trump intende procedere con un regime tariffario più aggressivo, nonostante le mosse iniziali abbiano turbato i mercati finanziari e messo a dura prova le alleanze commerciali.

“Il 2 aprile sarà un giorno di liberazione per il nostro paese”, ha detto Trump. £Stiamo recuperando parte della ricchezza che presidenti molto, molto imprudenti hanno regalato perché non avevano idea di quello che stavano facendo£.

Trump ha già imposto un’aliquota tariffaria del 20% sulla Cina, così come una tassa del 25% su acciaio e alluminio. Ha anche annunciato un dazio del 25% su merci canadesi e messicane, ma successivamente ha offerto un’estensione di un mese per le merci conformi all’accordo commerciale nordamericano, noto come USMCA, negoziato durante il suo primo mandato. Trump ha anche detto che l’energia canadese e il potassio, un fertilizzante chiave, sarebbero stati colpiti solo da una tassa del 10%.