Truestar Real Estate SA detiene oltre il 5% di Trawell Co, società di servizi per bagagli aeroportuali

Truestar Real Estate SA ha raggiunto un importante traguardo nell’ambito del suo portafoglio di investimenti. La società ha infatti superato il significativo limite del 5% nel capitale di Trawell Co, azienda leader nel settore dei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali. Ciò si traduce in un totale di 126.920 azioni, equivalenti al 5,12% del capitale.

Attualmente, i principali azionisti di Trawell Co sono RG Holding S.r.l., che detiene il 51,94% del capitale, e Marchin Investments BV, che possiede il 5,92%. Con l’ultimo acquisto, Truestar Real Estate SA entra a far parte di questo ristretto gruppo, detenendo il 5,12% delle azioni.

La distribuzione delle azioni di Trawell Co si presenta quindi con un flottante del 37,02%. Questo cambio nella struttura azionaria rafforza la posizione di Truestar Real Estate SA come uno degli azionisti di rilievo di Trawell Co, contribuendo a consolidare ulteriormente la presenza di quest’ultima nel mercato dei servizi di protezione e rintracciamento bagagli aeroportuali.