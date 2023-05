Tridico, Inps: bilancio positivo, avanzo finanziario in crescita e trasformazione digitale

Pasquale Tridico, presidente uscente dell’Inps, definisce i quattro anni alla guida dell’ente previdenziale più grande d’Europa come “difficili”.

“L’Inps è cambiato per servire meglio il Paese in scenari che sono cambiati”, afferma Tridico, ricordando la grande trasformazione digitale dell’istituto, definita “senza precedenti”. L’ente previdenziale si conferma come un pilastro dello Stato “universalistico che si occupa di tutti”, pronto ad affrontare le sfide del presente e del futuro.

Il presidente uscente dell’Inps esprime orgoglio per il fatto che l’istituto sia riuscito a realizzare pienamente le risorse ottenute con il Pnrr nei tempi previsti. Questo risultato conferma l’efficienza e la capacità dell’Inps di sfruttare le opportunità offerte per migliorare ulteriormente i servizi offerti ai cittadini.