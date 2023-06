TrenDevice: nuova apertura retail store a Torino

TrenDevice, attiva nel ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, inaugurerà giovedì 22 giugno a Torino il sesto retail store fisico a gestione diretta.

Lo store fisico garantirà assistenza continuativa e costante ai propri clienti, oltre che far conoscere la propria offerta di device Apple e Samsung di fascia alta, ricondizionati e certificati da oltre 30 test di funzionamento, con garanzia 12 mesi.

Alessandro Palmisano, CEO e co-founder di TrenDevice commenta così l’apertura del nuovo punto vendita: “Quella su Torino è la prima delle aperture retail previste per il 2023. Nei prossimi mesi seguiranno inaugurazioni di ulteriori punti vendita nelle città di Brescia, Bergamo e Verona che, in aggiunta allo store di Milano, ci consentiranno di chiudere l’anno in corso con una buona copertura del nord Italia ed un totale di 9 punti retail fisici a livello nazionale”.