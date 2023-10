Treasury: USA annuncia un nuovo tasso per i titoli della Serie I del 5,27% per i prossimi sei mesi

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che le obbligazioni della Serie I pagheranno un interesse annuo del 5,27% dal 1° novembre all’aprile 2024, rispetto al tasso annuo del 4,3% offerto da maggio.

Legati all’inflazione, gli investitori possono ottenere il 5,27% per sei mesi – il quarto tasso più alto dal 1998 per le obbligazioni I – acquistando in qualsiasi momento dal 1° novembre alla fine di aprile 2024.