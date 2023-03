Treasury: rendimenti scendono mentre gli investitori valutano l'acquisizione di Credit Suisse

I rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi oggi mentre gli investitori consideravano la stabilità del settore bancario dopo che la banca svizzera UBS ha accettato di acquistare la rivale Credit Suisse.

Stamane il rendimento del Treasury decennale era in calo di oltre sei punti base al 3,3319%. Il rendimento del Treasury a 2 anni era scambiato a circa il 3,7155% dopo un calo di circa 13 punti base. I rendimenti e i prezzi si muovono in direzioni opposte e un punto base equivale allo 0,01%.

Occhi puntati sulla Fed che ha annunciato un’operazione di liquidità congiunta con diverse altre banche centrali del mondo. In un comunicato, la Fed ha dichiarato che la nuova misura “servirà da importante sostegno alla liquidità per alleviare le tensioni sui mercati globali dei finanziamenti, contribuendo così a mitigare gli effetti di tali tensioni sull’offerta di credito a famiglie e imprese”. La prossima riunione della Fed inizierà martedì e mercoledì ed è prevista una nuova decisione sui tassi di interesse. Si stima un aumento dei tassi di 25 punti base, poiché molti ritengono che la banca centrale cercherà di trovare una via di mezzo tra il perseguimento dell’obiettivo di raffreddare l’economia e il sostegno alla stabilità del sistema finanziario.